Защитник «Ливерпуля» Матип пропустит остаток сезона из-за травмы
01:31
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о том, что защитник Жоэль Матип пропустит остаток сезона.
«К сожалению, сейчас мы узнали, что Жоэль будет отсутствовать до конца сезона. Но он будет готов к началу следующей предсезонной подготовки», — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.
Матип получил тяжелую травму лодыжки 29 января в матче против «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне АПЛ 29-летний камерунец провел 10 матчей, в которых забил 1 мяч и отдел две результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/424517-jurgen-klopp-confirms-joel-matip-injury-diagnosis
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю