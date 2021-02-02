Защитник «Ливерпуля» Матип пропустит остаток сезона из-за травмы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о том, что защитник Жоэль Матип пропустит остаток сезона.

«К сожалению, сейчас мы узнали, что Жоэль будет отсутствовать до конца сезона. Но он будет готов к началу следующей предсезонной подготовки», — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

Матип получил тяжелую травму лодыжки 29 января в матче против «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне АПЛ 29-летний камерунец провел 10 матчей, в которых забил 1 мяч и отдел две результативные передачи.