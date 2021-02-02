Клопп сообщил, что ван Дейк вряд ли сыграет в нынешнем сезоне

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк, скорее всего, пропустит остаток сезона, заявил главный тренер «красных» Юрген Клопп 2 февраля. Футболист получил разрыв передней крестообразной связки колена.

«Никто не говорил мне, включая доктора, что у Виргила есть шанс сыграть в текущем сезоне, — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля». Не буду говорить, что это абсолютно невозможно, но это маловероятно. Нам не стоит это обсуждать. Чтобы не случилось, я думаю, у нас есть место для Виргила в заявку на Лигу чемпионов в случае чего. Он есть и в заявке на АПЛ, никто не говорил, что нужно что-то менять».

В конце октября ван Дейк перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки колена, которую получил в столкновении с вратарем Джорданом Пикфордом в матче против «Эвертона» (2:2). В нынешнем сезоне АПЛ защитник провел 5 матчей, на его счету один гол.