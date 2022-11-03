Артета ответил на вопрос о зимних трансферах «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о возможном усилении команды в зимнее трансферное окно.

«Положение, в котором мы сейчас находимся, требует и другого уровня игрока. И этот игрок должен быть доступен. Мы посмотрим на варианты и решим, что мы можем сделать», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

«Арсенал» после 12 матчей в АПЛ занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущего на второй строчке «Ман Сити» на 2 очка.