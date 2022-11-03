Каземиро признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в октябре

Болельщики «Манчестер Юнайтед» признали полузащитника Каземиро лучшим игроком команды в октябре, сообщила клубная пресс-служба.

30-летний хавбек набрал 34 процента в голосовании. Он опередил защитника Лисандро Мартинеса (31 процент), нападающего Маркуса Рэшфорда (19 процентов) и игрока обороны Диогу Далота (16 процент).

В октябре Каземиро провел 9 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Бразилец перешел в «Манчестер Юнайтед» летом из «Реала».