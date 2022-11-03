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Сегодня, 18:37

Каземиро признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в октябре

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Каземиро.
Фото Reuters

Болельщики «Манчестер Юнайтед» признали полузащитника Каземиро лучшим игроком команды в октябре, сообщила клубная пресс-служба.

30-летний хавбек набрал 34 процента в голосовании. Он опередил защитника Лисандро Мартинеса (31 процент), нападающего Маркуса Рэшфорда (19 процентов) и игрока обороны Диогу Далота (16 процент).

В октябре Каземиро провел 9 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Бразилец перешел в «Манчестер Юнайтед» летом из «Реала».

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
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 Арсенал 12 10 1 1 30-11 31
2
 Ман. Сити 12 9 2 1 37-11 29
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 МЮ 12 7 2 3 17-16 23
6
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
7
 Фулхэм 13 5 4 4 22-22 19
8
 Брайтон 12 5 3 4 19-15 18
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
11
 Брентфорд 13 3 6 4 19-22 15
12
 Эвертон 13 3 5 5 11-12 14
13
 Вест Хэм 13 4 2 7 11-13 14
14
 Борнмут 13 3 4 6 12-28 13
15
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
16
 Лидс 12 3 3 6 15-19 12
17
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
18
 Лестер 13 3 2 8 21-25 11
19
 Вулверхэмптон 13 2 4 7 6-19 10
20
 Нот. Форест 13 2 3 8 8-28 9
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.11 18:00
Лидс – Борнмут
 - : -
5.11 18:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
5.11 18:00
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
5.11 18:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
5.11 20:30
Эвертон – Лестер
 - : -
6.11 15:00
Челси – Арсенал
 - : -
6.11 17:00
Астон Вилла – МЮ
 - : -
6.11 17:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
6.11 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
6.11 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 5
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 10 1 1
Эмерсон Роял

Эмерсон Роял

Тоттенхэм Хотспур

 10 1 1
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 12 1 1
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