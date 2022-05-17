Артета: «Крайне разочаровывает, что «Ньюкасл» был в 10 раз лучше «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (0:2).

«Соперник заслужил победу в матче, они были намного лучше нас. У нас ничего не получалось. Они были намного лучше во всех отношениях, а мы плохо владели мячом. По ходу матча случались замены из-за травм, но это не оправдание. Крайне разочаровывает, что «Ньюкасл» был в 10 раз лучше нас, а результативность была далека от того уровня, на котором должна быть, если мы хотим играть в Лиге чемпионов.

Я невероятно разочарован. Это очень больно. Все было в наших руках. Теперь мы должны обыгрывать «Эвертон» и ждать, что «Норвич» победит «Тоттенхэм». В футболе всегда есть крошечный шанс», — приводит слова Артеты Sky Sports.

«Арсенал» с 66 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лондонцы могут подняться на четвертую строчку, если «Тоттенхэм» уступит в последнем туре «Норвичу».