Клопп: «Конечно, «Ливерпулю» интересен Мбаппе, мы же не слепые! Но мы не являемся частью этой гонки»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал борьбу топ-клубов за форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Конечно, нас интересует Мбаппе, мы же не слепые! Но мы не являемся частью этой гонки за форварда. Мы не можем участвовать в этих битвах. Должны быть задействованы другие клубы, но это нормально, с Килианом все будет в порядке», — приводит слова Клоппа Anfield Watch.

Ранее несколько изданий сообщило, что 23- летний француз согласовал контракт с «Реалом».

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 голов и отдал 26 результативных передач в 45 матчах за «ПСЖ». Контракт нападающего с парижанами действует до конца июня 2022 года.