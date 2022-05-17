«Челси» благодаря поражению «Арсенала» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

«Челси» стал третьей командой от Англии, которая квалифицировалась в Лигу чемпионов сезона-2022/23.

Лондонский клуб обеспечил себе участие в главном европейском турнире после того, как «Арсенал» в 37-м туре уступил «Ньюкаслу» (0:2). «Канониры» с 66 очками занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от «Челси» на 4 очка и от «Тоттенхэма» на 3 очка.

«Арсенал» может попасть в Лигу чемпионов, если «Тоттенхэм» уступит в последнем туре «Норвичу», а команда Микеля Артеты обыграет «Эвертон».

Ранее участие в Лиге чемпионов обеспечили «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».