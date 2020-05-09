Артета хочет видеть Партея в «Арсенале»

«Арсенал» нацелен на покупку полузащитника «Атлетико» Томаса Партея. Главный тренер «канониров» Микель Артета попросил у руководства средства на трансфер 26-летнего ганца, утверждает Sky Sports.

Cам Партей готов летом покинуть «матрасников» и перебраться в «Арсенал». Игрок уже согласовал предварительный контракт с клубом.

Партей провел 35 матчей за «Атлетико» в сезоне-2019/20, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость ганца в 40 миллионов евро.