Артета хочет, чтобы Обамеянг покинул «Арсенал»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета потребовал у руководства продать или отдать в аренду нападающего Пьера-Эмерик Обамеянга, сообщает ESPN.
Тренер хочет, чтобы форвард ушел из «Арсенала» в зимнее трансферное окно.
Ранее нападающий лишился капитанской повязки в «Арсенале» из-за нарушения дисциплины.
В нынешнем сезоне Обамеянг забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах.
Контракт форварда с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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