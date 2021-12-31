Матч «Саутгемптон» — «Ньюкасл» перенесен на неопределенный срок
Английская премьер-лига приняла решение перенести матч 21-го тура чемпионата между «Саутгемптоном» и «Ньюкаслом». Оба клуба уже проинформированы о данном решении, сообщает сайт «святых».
Причиной называется эпидемия коронавируса, которая поразила «Ньюкасл».
Встреча должна была пройти 2 января. Новая дата матча станет известна позднее.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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