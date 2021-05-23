Артета: «Арсенал» заслуживает трофеев и игры в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги сезона после того, команда не попала в еврокубки.

«Мы разочарованы тем, что не сыграем в еврокубках. Если судить по количеству набранных очков, то мы добились прогресса. 61 балл в прошлом году позволил бы нам занять пятое место. Это показывает, что уровень АПЛ растет, и мы должны ему соответствовать.

«Арсенал» заслуживает трофеев и Лиги чемпионов, но мы не смогли добиться этого, учитывая очень сложные обстоятельства.

Мы пытались объединиться и показать лучший футбол, но этого было мало. Мы должны очень критично оценить прошедший сезон. Я — особенно. Мы должны наилучшим образом подготовиться к следующему сезону», — цитирует тренера Sky Sports.

«Арсенал» не сыграет в еврокубках впервые с 1995 года. «Канониры» заняли 8-е место в АПЛ.