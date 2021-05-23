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Гвардьола не сдержал слез, говоря об уходе Агуэро

23:02
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола высказался об уходе нападающего Серхио Агуэро из клуба в конце сезона. Испанец не смог сдержать слов, прощаясь с игроком.

«Мы безумно его любим. Это особенный человек для всех нас. Он такой хороший. Его невозможно заменить. Мы не сможем заменить его. Это невозможно», — приводит слова тренера BBC.

Агуэро продолжит карьеру в «Барселоне». О контракте с испанским клубом будет объявлено после финала Лиги чемпионов.

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