«Вест Хэм» интересуется вратарем «Фиорентины» Драговским

Вратарь «Фиорентины» Бартломей Драговски интересен «Вест Хэму», сообщает Calciomercato.

По данным источника, «молотобойцы» рассматривают 24-летнего игрока в качестве потенциального замены Лукаша Фабьянского, контракт которого истекает в июне 2022 года.

Ожидается, что Фабьянски подпишет новый контракт с «Вест Хэмом», но его возраст (36 лет) волнует руководство клуба и поэтому они находятся в поиске замены.

Контракт Драговского с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне польский вратарь сыграл за итальянский клуб девять матчей, в которых пропустил 11 голов.