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Сегодня, 16:02

«Вест Хэм» интересуется вратарем «Фиорентины» Драговским

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь «Фиорентины» Бартломей Драговски интересен «Вест Хэму», сообщает Calciomercato.

По данным источника, «молотобойцы» рассматривают 24-летнего игрока в качестве потенциального замены Лукаша Фабьянского, контракт которого истекает в июне 2022 года.

Ожидается, что Фабьянски подпишет новый контракт с «Вест Хэмом», но его возраст (36 лет) волнует руководство клуба и поэтому они находятся в поиске замены.

Контракт Драговского с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне польский вратарь сыграл за итальянский клуб девять матчей, в которых пропустил 11 голов.

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Основные источники исследования

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П2

26%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

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14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

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16%

1.88
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 5 3 80-21 80
2
 Ливерпуль 33 24 7 2 85-22 79
3
 Челси 32 19 8 5 67-27 65
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 34 15 9 10 53-51 54
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 33 15 4 14 33-29 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
10
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 34 9 14 11 31-42 41
12
 Саутгемптон 34 9 13 12 40-56 40
13
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
14
 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
15
 Кр. Пэлас 32 8 13 11 43-41 37
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Бернли 33 6 13 14 29-45 31
18
 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
19
 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
20
 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
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23.04 14:30
Арсенал – МЮ
 3 : 1
23.04 17:00
Лестер – Астон Вилла
 0 : 0
23.04 17:00
Ман. Сити – Уотфорд
 5 : 1
23.04 17:00
Норвич – Ньюкасл
 0 : 3
23.04 19:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 0 : 0
24.04 16:00
Бернли – Вулверхэмптон
 1 : 0
24.04 16:00
Брайтон – Саутгемптон
 2 : 2
24.04 16:00
Челси – Вест Хэм
 1 : 0
24.04 18:30
Ливерпуль – Эвертон
 2 : 0
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Кр. Пэлас – Лидс
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Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
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Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 16
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
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