«Арсенал» видит в Йовиче замену Ляказетту
«Арсенал» интересуется нападающим «Реала» Лукой Йовичем, сообщает Fichajes.
По информации источника, «канониры» рассматривают 23-летнего серба в качестве замены Александру Ляказетту, который близок к уходу из команды. Также Йовичем интересуются «Фиорентина», «Интер» и «Эвертон».
В сезоне-2021/22 Йович принял участие в 6 матчах «Реала», во всех случаях выходя на замену. На счету 23-летнего серба 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.fichajes.net/noticias/fichajes-arsenal-luka-jovic-elegido-arteta-suplir-lacazette-20211016.html
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