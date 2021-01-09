«Арсенал» победил «Ньюкасл» в Кубке Англии

«Арсенал» вышел в 1/16 финала Кубка Англии. В игре 1/32 финала действующие обладатели трофея взяли верх над «Ньюкаслом» в дополнительное время — 2:0.

Кубок Англии

1/32 финала

«Арсенал» — «Ньюкасл» — 2:0 д.в. (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Смит-Роу, 109 (1:0). Обамеянг, 117 (2:0).

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Седрик Суариш (Мэйтланд-Найлс, 120+1), Мари, Тирни, Эль-Нени, Уиллок (Джака, 66), Виллиан (Сака, 66), Обамеянг, Пепе (Ляказетт, 106), Нелсон (Смит-Роу, 56).

«Ньюкасл»: Дубравка, Кларк, Крафт (Мерфи, 68), Дамметт, Ласкеллес (Ритчи, 46), Хендрик, Хэйден, Альмирон (Йедлин, 81), Лонгстафф, Кэрролл (Гэйл, 106), Жоэлинтон (Андерсон, 81).

Предупреждения: Ласкеллес, 9. Кэрролл, 26. Седрик Суариш, 45+1. Кларк, 90+1. Хэйден, 90+1. Смит-Роу, 90+4.

Судья: Кавана.

9 января. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

«Куинз Парк Рейнджерс» — «Фулхэм» — 0:2 д.в. (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Б.Рид, 104 (0:1). Кебано, 105+3 (0:2).

«Фулхэм»: Родак, Рим, Конголо (Хектор, 68), Тете (Одуа, 91), Эйна, Брайан, Лофтус-Чик (Робинсон, 91), Х.Рид (Кебано, 78), Онома, Митрович, Иван Кавалейру (Б.Рид, 67).

«Бернли» — «МК Донс» — 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти — 4:3

Голы: Джером, 29 (0:1). Выдра, 90+4 (1:1).

«Бернли»: Норрис, Бардсли, Питерс, Ми, Тарковски, Корк (Бенсон, 72), Брэйди (Лоутон, 99), Стивенс, Вуд (Выдра, 77), Гвюдмундссон (Дрисколл-Гленнон, 83), Барнс (Мумбонго, 83).

«Блэкпул» — «Вест Бромвич» — 2:2 д.в. (1:0, 1:2, 0:0). Пенальти — 3:2

Голы: Йейтс, 41 (1:0). Аджайи, 52 (1:1). Мадин, 66 (2:1). Перейра, 80 — с пенальти (2:2).

«Вест Бромвич»: Баттон, Иванович (Кипре, 72), Пелтиер (О`Ши, 96), Гиббс (Ферлонг, 46), Бартли (Сойерс, 61), Аджайи, Ливермор, Кровинович, Галлахер (Эдвардс, 61), Грощицки, Перейра.