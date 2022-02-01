«Арсенал» намерен продлить контракт с Букайо Сака

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака в ближайшее время может продлить контракт с клубом из Северного Лондона, воспитанником которого он является, сообщает журналист Крис Уитли.

Руководство «канониров» планирует предложить 20-летнему англичанину новый контракт, несмотря на то, что нынешнее его соглашение истекает летом 2024 года.

В лондонском клубе рассчитывают на Сака и хотят предложить ему новый контракт на улучшенных условиях, который будет отображать его статус одного из важных игроков команды.

В текущем сезоне Сака провел за Арсенал 26 матчей во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.