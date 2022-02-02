«Нет ничего, кроме уважения к этому клубу». Обамеянг попрощался с фанатами «Арсенала»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг попрощался с болельщиками «Арсенала». Клуб и грок вчера расторгои контракт.

«Фанаты «Арсенала», спасибо за то, что сделали Лондон домом для меня и моей семьи в течение последних четырех лет. Мы вместе прошли через взлеты и падения, и ваша поддержка значила для меня все. Возможность выигрывать трофеи и честь быть капитаном этого клуба — это то, что я навсегда сохраню в своем сердце.

Я всегда был на 100 процентов сосредоточен на том, чтобы сделать все, что в моих силах для этого клуба, поэтому расставаться без настоящего прощания больно, но таков футбол. Мне грустно, что у меня не было возможности помочь своим товарищам по команде в последние несколько недель, но я не питаю ничего, кроме уважения к этому клубу, и искренне желаю всем своим парням и болельщикам всего наилучшего и многих успешных лет в будущем! С любовью, Ауба», — написал Обамеянг в Instagram.

Ранее стало известно, что габонец продолжит карьеру в «Барселоне». Футболист уже начал тренироваться в Испании.

В этом сезоне Обамеянг сыграл 15 матчей во всех турнирах и забил 7 мячей.