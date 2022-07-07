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Сегодня, 08:01

«Арсенал» намерен продать семь игроков

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» намерен продать еще семь игроков, чтобы обеспечить себе дополнительные средства на трансферном рынке этим летом, сообщает The Sun.

По данным источника, нападающий Николя Пепе и вратарь Бернд Лено входят в список игроков, по которым «оружейники» будут рассматривать предложения.

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» близок к подписанию 30-летнего голкипера.

В прошедшем сезоне Лено сыграл в 8 матчах во всех турнирах и пропустил 11 голов. Три раза ему удалось уйти с поля без пропущенных голов. Контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Пепе в августе 2019 года перешел в «Арсенал» за рекордную сумму в 79 миллионов евро. В сезоне-2021/22 27-летний форвард сыграл 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Бернд Лено
Николя Пепе
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
2
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