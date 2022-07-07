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Сегодня, 07:04

«Фулхэм» ведет переговоры с «Арсеналом» по Лено

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер «Арсенала» Бернд Лено может уйти из клуба в это трансферное окно. Как сообщает West London Sport, «Фулхэм» близок к подписанию 30-летнего немца. Переговоры находятся на завершающей стадии.

Главный тренер «дачников» Марку Сильва этим летом очень хочет подписать вратаря, поскольку его команда вышла в премьер-лигу.

В прошедшем сезоне Лено сыграл в 8 матчах во всех турнирах и пропустил 11 голов. Три раза ему удалось уйти с поля без пропущенных голов.

Бернд Лено
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Фулхэм
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