«Фулхэм» ведет переговоры с «Арсеналом» по Лено

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено может уйти из клуба в это трансферное окно. Как сообщает West London Sport, «Фулхэм» близок к подписанию 30-летнего немца. Переговоры находятся на завершающей стадии.

Главный тренер «дачников» Марку Сильва этим летом очень хочет подписать вратаря, поскольку его команда вышла в премьер-лигу.

В прошедшем сезоне Лено сыграл в 8 матчах во всех турнирах и пропустил 11 голов. Три раза ему удалось уйти с поля без пропущенных голов.