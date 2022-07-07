«Ноттингем Форест» не заинтересован в подписании Мойзе Кина

«Ноттингем Форест» не заинтересован в подписании форварда Мойзе Кина.

По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб сосредоточен на подписании других игроков. «Ноттингем Форест» ведет переговоры о покупке защитников «Ливерпуля» Неко Уильямса и «Баварии» Омара Ричардса. Эти футболисты являются главными целями клуба.

22-летний Кин в минувшем сезоне провел 32 матча в серии А за «Ювентус», забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Клуб арендовал форварда у «Эвертона» до 2023 года с обязательством выкупа.