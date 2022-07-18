Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в «Наполи»
Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может этим летом перейти в итальянский клуб.
По данным Daily Mail, «Наполи» претендует на игрока. Руководство обратилось к лондонцам с просьбой отпустить голкипера в аренду на один сезон.
Ранее сообщалось, что в футболисте также заинтересована «Ницца».
В прошедшем сезоне Кепа принял участие в 15 матчах за лондонцев во всех турнирах и пропустил 10 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|МЮ
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7
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|0
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|0
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|0-0
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8
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|0
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9
|Брайтон
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|0
|0-0
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10
|Вулверхэмптон
|0
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|0
|0-0
|0
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11
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
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|0
|0-0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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