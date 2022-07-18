Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в «Наполи»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может этим летом перейти в итальянский клуб.

По данным Daily Mail, «Наполи» претендует на игрока. Руководство обратилось к лондонцам с просьбой отпустить голкипера в аренду на один сезон.

Ранее сообщалось, что в футболисте также заинтересована «Ницца».