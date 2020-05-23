«Арсенал» может усилиться защитником «Аякса» Тальяфико

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико вошел в сферу интересов «Арсенала», сообщает Mirror.

По информации источника, «канониры» рассчитывают усилить левый фланг защиты 27-летним аргентинцем. Сообщается, что сам Тальяфико не против того, чтобы продолжить карьеру в чемпионате Англии. Трансфер может обойтись «Арсеналу» в 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Тальяфико провел за «Аякс» 38 матчей, на его счету 5 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость аргентинца в 25,2 миллиона фунтов.