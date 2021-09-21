«Арсенал» может отпустить Лено в другой клуб зимой

«Арсенал» рассматривает вариант с продажей немецкого голкипера клуба Бернда Лено, сообщает The Guardian.

Руководство лондонцев хочет «избавится» от немца, поскольку летом клуб подписал Аарона Рамсдейла из «Шеффилд Юнайтед», которого считают долгосрочной заменой Лено.

Лено переехал в Лондон из немецкого «Байера» летом 2018 гола и провел за Арсенал 120 матчей во всех турнирах и выигрывал со столичным клубом Кубок Англии в сезоне-2019/20.