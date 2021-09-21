«Челси» летом предлагал «ПСЖ» до 100 миллионов евро за Маркиньоса

«Челси» в летнее трансферное окно пытался купить капитана «ПСЖ» Маркиньоса, сообщает RMC Sport.

По данным источника, «синие» готовы были предложить «ПСЖ» до 100 миллионов евро за защитника, однако парижане не согласились его продавать. Сам футболист также отказался покидать французский клуб.

Руководство «ПСЖ» считает 27-летнего игрока важной частью команды, поэтому не готовы пока его отпускать.

Контракт бразильца с парижанами рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость — 75 миллионов евро. В этом сезоне он провел три матча в лиге 1, не отметившись результативными действиями.