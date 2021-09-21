Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Челси» летом предлагал «ПСЖ» до 100 миллионов евро за Маркиньоса

19:20
Теги:

«Челси» в летнее трансферное окно пытался купить капитана «ПСЖ» Маркиньоса, сообщает RMC Sport.

По данным источника, «синие» готовы были предложить «ПСЖ» до 100 миллионов евро за защитника, однако парижане не согласились его продавать. Сам футболист также отказался покидать французский клуб.

Руководство «ПСЖ» считает 27-летнего игрока важной частью команды, поэтому не готовы пока его отпускать.

Контракт бразильца с парижанами рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость — 75 миллионов евро. В этом сезоне он провел три матча в лиге 1, не отметившись результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Спартаком» в дерби
Дзюба сделал дубль и отказался ехать в сборную. Это закономерная развязка его конфликта с Карпиным
«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами. Команда Николича упустила шанс выйти в лидеры
«Дзюба мощно ответил Карпину». Реакция фанатов на отказ нападающего выступать за сборную России
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
2
Офсайд