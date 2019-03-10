"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед": фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В воскресенье, 10 марта, "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" встретятся в 30-м туре английской премьер-лиге. Матч пройдет в Лондоне. Рассказываем, что думают об этой игре букмекеры.

"МЮ" в среду неожиданно победил "ПСЖ" в гостях и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов после домашнего поражения. В чемпионате у "Манчестер Юнайтед" тоже ситуация нормализовалась после отставки Жозе Моуринью – при Уле Гуннаре Сульшере "красные дьяволы" еще ни разу не проиграли во внутренних турнирах. Несмотря на это, эксперты БК "Лига Ставок" считают шансы "Юнайтед" на успех в Лондоне невысокими – коэффициент их на победу равен 3,05. То есть со ставки в тысячу рублей клиенты могут выиграть 3 050 рублей. Для сравнения коэффициент на ничейный исход – 3,60, на победу "канониров" – 2,25.

В последних четырех очных встречах команды в общей сложности забили 15 мячей. Неудивительно, что букмекеры ждут "верхового" матча. На "Тотал" больше 2,5 гола коэффициент ниже, чем на "Тотал" меньше" – 1,70 против 2,25.

Еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

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