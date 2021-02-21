«Арсенал» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» (0:1) в матче 25-го тура чемпионата Англии 21 февраля. Встреча прошла в Лондоне на «Эмирэйтс Стэдиум».

Единственный гол на 2-й минуте встречи забил нападающий «горожан» Рахим Стерлинг.

«Манчестер Сити» с 59 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. Ближайший преследователь — «Лестер» с 49 баллами (2-я строчка). «Арсенал» — 34 очками и 10-е место.

Команда Хосепа Гвардиолы не проигрывает в чемпионате Англии с ноября 2020 года. Тогда «Ман Сити» уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:2.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

25-й тур

«Арсенал» — «Манчестер Сити» — 0:1 (0:1)

Гол: Стерлинг, 2.

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мари, Холдинг (Давид Луиз, 82), Тирни, Джака, Эль-Нени (Себальос, 86), Эдегор (Ляказетт, 73), Сака, Обамеянг, Пепе (Смит-Роу, 73).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунс, Рубен Диаш, Зинченко, Бернарду Силва, Фернандинью, Гюндоган, Махрез, Де Брейне (Габриэл Жезус, 63), Стерлинг.

Предупреждения: Бернарду Силва, 51. Джака, 53. Жоау Канселу, 64. Бельерин, 87.

Судья: Мосс (Англия).

21 февраля. Лондон. Стадион «Эмирейтс».