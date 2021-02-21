«Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл» и вернулся на второе место

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче 25-го тура чемпионата Англии — 3:1. Голами в составе команды Уле Гуннара Сульшера отметились Маркус Рэшфорд, Дэниэл Джеймс и Бруну Фернандеш. За «сорок» отличился Ален Сен-Максимен.

«МЮ» вернулся в таблице на второе место, догнав по очкам «Лестер». Его отставание от «Манчестер Сити» составляет 10 очков.

«Ньюкасл» идет на 17-м месте, в трех очках от зоны вылета.

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25-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 3:1 (1:1)

Голы: Рэшфорд, 30 (1:0). Сен-Максимен, 36 (1:1). Джеймс, 57 (2:1). Бруну Фернандеш, 75 — с пенальти (3:1).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Матич, Фред, Бруну Фернандеш, Марсьяль (Гринвуд, 70), Рэшфорд (Шортайр, 89), Джеймс (Мата, 88).

«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Крафт, Ласкеллес, Льюис, Шелви, Хэйден, Альмирон (Гэйл, 79), Уиллок, Сен-Максимен (Мерфи, 77), Жоэлинтон (Фрэйзер, 55).

Предупреждения: Бруну Фернандеш, 38. Хэйден, 38. Жоэлинтон, 39.

Судья: Тирни.

21 февраля. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».