Артета назвал Клоппа источником вдохновения для АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета порассуждал о роли тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа для АПЛ.

4 февраля «канониры» на своем поле примут «Ливерпуль» в матче 23-го тура АПЛ. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Безусловно, я думаю, что его уход станет большой потерей. Он был источником вдохновения, привил действительно привлекательный и вдохновляющий стиль игры. Нам будет его не хватать, но пока он здесь», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» 26 января. Он покинет команду по окончании сезона.

56-летний специалист возглавляет красных с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы завоевали семь трофеев, по разу выиграв АПЛ, Кубок Англии. Кубок лиги, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.