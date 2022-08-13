«Арсенал» дома обыграл «Лестер» и одержал вторую победу подряд в АПЛ

«Арсенал» в домашнем матче второго тура чемпионата Англии обыграл «Лестер» со счетом 4:2.

В первом тайме дубль оформил форвард лондоского клуба Габриэл Жезус. В первой половине игры автогол забил защитник «Арсенала» Вильям Салиба.

Во втором тайме на 55-й минуте за лондоский клуб забил Гранит Джака, а на 75-й — Габриел Мартинелли. В составе «Лестера» Джеймс Мэддисон на 74-й минуте.

В другом матче АПЛ «Фулхэм» на выезде сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счетом 0:0.

«Арсенал» одержал две победы за два тура в чемпионате Англии и набрал 6 очков. «Лестер» в двух играх заработал 1 очко.