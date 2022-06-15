«Арсенал» интересуется полузащитником «Порту»

«Арсенал» интересуется полузащитником полузащитником «Порту» Витиньей.

По данным Record, лондонский клуб намерен побороться с «МЮ» за 22-летнего игрока и готов заплатить за него 35 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» являются главными претендентами на португальского футболиста.

В контракте полузащитника с «Порту» прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Витинья забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 47 матчах за «Порту». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 30 миллионов евро.