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Сегодня, 13:03

«Арсенал» интересуется полузащитником «Порту»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» интересуется полузащитником полузащитником «Порту» Витиньей.

По данным Record, лондонский клуб намерен побороться с «МЮ» за 22-летнего игрока и готов заплатить за него 35 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» являются главными претендентами на португальского футболиста.

В контракте полузащитника с «Порту» прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Витинья забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 47 матчах за «Порту». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

Источник: https://www.record.pt/futebol/futebol-nacional/liga-bwin/fc-porto/detalhe/arsenal-e-manchester-united-lutam-por-vitinha
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