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Сегодня, 13:29

«Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Лидса» Филлипса за 45-50 миллионов фунтов

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Лидса» Кэлвина Филлипса, сообщает The Athletic.

По информации источника, «горожане» в ближайшее время сделают официальное предложения по 26-летнему англичанину.

При этом в «Манчестер Сити» считают, что «Лидс» согласится продать полузащитника за 45-50 миллионов фунтов. В клубе уверены, что Филлипс будет настаивать на переходе.

Отмечается, что после ухода полузащитника Фернандиньо главным тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть в команде игрока, который сможет конкурировать с хавбеком Родри за место в составе.

В прошедшем сезоне Филлипс забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 23 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://theathletic.com/3362329/2022/06/15/kalvin-phillips-and-the-expectation-of-a-bid-from-manchester-city/
Хосеп Гвардиола
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 Челси 38 21 11 6 76-33 74
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 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
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 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
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 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
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 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
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 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
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 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
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 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 2 : 1
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Сон Хын Мин

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Тоттенхэм Хотспур

 23
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 9
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Лестер

 9
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 27 1 9
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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