«Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Лидса» Филлипса за 45-50 миллионов фунтов

«Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Лидса» Кэлвина Филлипса, сообщает The Athletic.

По информации источника, «горожане» в ближайшее время сделают официальное предложения по 26-летнему англичанину.

При этом в «Манчестер Сити» считают, что «Лидс» согласится продать полузащитника за 45-50 миллионов фунтов. В клубе уверены, что Филлипс будет настаивать на переходе.

Отмечается, что после ухода полузащитника Фернандиньо главным тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть в команде игрока, который сможет конкурировать с хавбеком Родри за место в составе.

В прошедшем сезоне Филлипс забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 23 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.