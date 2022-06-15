«МЮ» может приобрести Абрахама после того, как Нуньес подписал контракт с «Ливерпулем»

«Манчестер Юнайтед» нашел замену нападающему Дарвину Нуньесу, который перешел из «Бенфики» в «Ливерпуль».

Как сообщает Daily Star, английский клуб может приобрести форварда «Ромы» Тэмми Абрахама.

«МЮ» рассчитывал переманить Нуньеса на «Энфилд», но уругвайский футболист в итоге подписал «долгосрочное соглашение» с «Ливерпулем».

Абрахам играет за «Рому» с 2021 года. 24-летний футболист имеет опыт игры в АПЛ, он выступал за «Челси» и «Астон Виллу».

В минувшем сезоне Абрахам сыграл в составе итальянской команды 53 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал пять результативных передач.