Полузащитник «Челси» Лофтус Чик может продолжить карьеру в серии А

Полузащитник «Челси» Лофтус Чик может продолжить карьеру в «Лацио», сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, в переходе игрока в итальянский клуб заинтересован главный тренер Маурицио Сарри. «Лацио» ищет возможные замены Сергею Милинкович-Савичу. Клуб готов заплатить за трансфер хавбека 20 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний футболист провел 31 матч за команду, сделав 4 результативные передачи. Его контракт с «Челси» истекает летом 2024 года.