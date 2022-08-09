«Фулхэм» близок к покупке защитника «Вест Хэма» Диопа за 18 миллионов евро

«Фулхэм» близок к покупке защитника «Вест Хэма» Иссы Диопа, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, стороны практически согласовали трансфер. Покупка 25-летнего француза обойдется «Фулхэму» в 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Диоп забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 25 матчах за «Вест Хэм». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 10 миллионов евро.