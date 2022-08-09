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Сегодня, 13:33

«Фулхэм» близок к покупке защитника «Вест Хэма» Диопа за 18 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Фулхэм» близок к покупке защитника «Вест Хэма» Иссы Диопа, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, стороны практически согласовали трансфер. Покупка 25-летнего француза обойдется «Фулхэму» в 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Диоп забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 25 матчах за «Вест Хэм». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фулхэм
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 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
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 - : -
13.08 17:00
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 - : -
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13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
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 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
14.08 16:00
Нот. Форест – Вест Хэм
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Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

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Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

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Лидс

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