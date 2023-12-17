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Сегодня, 19:02

«Арсенал» обыграл «Брайтон» и вышел на первое место в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арсенал» — «Брайтон».
Фото Reuters

«Арсенал» на своем поле одержал победу над «Брайтоном» в матче 17-го тура АПЛ — 2:0.

Счет на 53-й минуте открыл Габриэл Жезус. На 87-й минуте преимущество «канониров» удвоил Кай Хаверц.

«Арсенал» (39 очков) вернулся а первое место в АПЛ, обойдя «Ливерпуль», который в 17-м туре сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Брайтон» (26) опустился на девятую строчку в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
17 дек, 17:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:0
Брайтон

В параллельном матче «Астон Вилла» на выезде одержала волевую победу над «Брентфордом» (2:1). На гол Кина Льюиса-Поттера команда Унаи Эмери ответила точными ударами Алекса Морено и Олли Уоткинса.

«Астон Вилла» играла в большинстве с 71-й минуты, когда удалился защитник хозяев Бен Ми, но в концовке составы уравнялись — красную карточку получил Бубакар Камара.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
17 дек, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
1:2
Астон Вилла

«Вест Хэм» дома разгромил «Вулверхэмптон» — 3:0. Дублем за лондонцев отличился Мохамед Кудус. Еще один мяч забил Джаррод Боуэн.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
17 дек, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
3:0
Вулверхэмптон

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Брентфорд
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
4
1
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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на матч АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 12 3 2 35-15 39
2
 Астон Вилла 17 12 2 3 37-21 38
3
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
7
 Вест Хэм 17 8 3 6 29-30 27
8
 МЮ 16 9 0 7 18-21 27
9
 Брайтон 17 7 5 5 33-30 26
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Фулхэм 17 6 3 8 26-29 21
12
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
13
 Вулверхэмптон 17 5 4 8 21-29 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 17 4 5 8 17-25 17
16
 Эвертон 17 8 2 7 22-20 16
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 17 2 2 13 16-36 8
20
 Шеффилд Юн. 17 2 2 13 12-43 8
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15.12 23:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 0 : 2
16.12 18:00
Борнмут – Лутон Таун
 - : -
16.12 18:00
Челси – Шеффилд Юн.
 2 : 0
16.12 18:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 2 : 2
16.12 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 3 : 0
16.12 20:30
Бернли – Эвертон
 0 : 2
17.12 17:00
Арсенал – Брайтон
 2 : 0
17.12 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 1 : 2
17.12 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 3 : 0
17.12 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 10
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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