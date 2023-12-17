Daily Mail: прерванный из-за остановки сердца у игрока «Лутона» матч с «Борнмутом» будет переигран

Матч 17-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Лутон Таун» будет переигран, сообщает Daily Mail.

Встреча, проходившая 16 декабря, была остановлена во втором тайме при счете 1:1. Капитан «Лутона» Том Локьер потерял сознание на поле. Позже он пришел себя. Пресс-служба «Лутона» сообщила, что у 29-летнего валлийца случилась остановка сердца.

Согласно регламенту АПЛ, любой матч, прерванный с согласия судьи, должен быть переигран. Дата и время переигровки будут определены позднее.