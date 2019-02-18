Арсен Венгер: "Отказался от предложений некоторых клубов, но скучаю по соревнованиям"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, выступая на презентации на Laureus Sport for Good, признался, что отклонил несколько предложений возглавить команды и скучает по соревнованиям, передает Sky Sports.

Напомним, что 69-летний французский специалист возглавлял 22 года лондонский клуб. По окончании сезона-2017/2018 покинул пост главного тренера "Арсенала".

– Сейчас я наслаждаюсь повседневной жизнью и не так давно много путешествовал по всему миру. Испытываю меньше давления сейчас. И чувствую еще больше свободы, но я скучаю по соревнованиям.

Да, я отказался от предложений некоторых клубов. Но в основном моя работа состоит в том, чтобы помогать людям извлекать из них максимум пользы, и я буду продолжать это делать – каким образом я не знаю, – приводит слова Венгера Sky Sports.

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