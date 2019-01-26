Аргентина попросила Великобританию и Францию продолжать поиски Салы

Президент Аргентины Маурисио Макри поручил главе МИД страны связаться с властями Великобритании и Франции, чтобы попросить их не прекращать поиски аргентинского новичка "Кардиффа" Эмилиано Салы, информирует Clarin.

За помощью к самому Макри обратилась семья Салы. Главе МИД Хорхе Фори, вероятно, сделает официальный запрос в правительства Франции и Великобритании.

Ранее Аргентина через своих послов в этих странах уже обращалась с просьбой поддержать поиски пропавшего футболиста.

Вечером, 21 января, Сала попрощался со своими бывшими партнерами по "Нанту", и вылетел из Франции в Великобританию для того, чтобы подписать контракт с "Кардифф Сити". Для этого он арендовал частный самолет. Спустя некоторое время после взлета, воздушное судно пропало с экранов радаров в районе Нормандских островов. В месте предполагаемой авиакатастрофы ведется поисково-спасательная операция. Там были обнаружены металлические обломки, которые могут являться частями пропавшего самолета.

Поисковая операция до сих пор так и не увенчалась успехом.