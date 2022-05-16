Футболист «Блэкпула» Дэниелс сделал каминг-аут

Полузащитник «Блэкпула» Джейк Дэниелс сделал каминг-аут. Его заявление было опубликовано на официальном сайте клуба.

«Этот сезон был фантастическим для меня. Я дебютировал за первую команду, забил 30 голов за молодежную команду, подписал свой первый профессиональный контракт и разделил успех с товарищами по команде.

Но за пределами поля я скрывал настоящего себя и то, кто я есть на самом деле. Я всю свою жизнь знал, что я гей, и теперь я чувствую, что готов открыться и быть собой. Это шаг в неизвестность — быть одним из первых футболистов в этой стране, раскрывшим свою ориентацию», — говорится в заявлении.

Джейк отметил, что для него примером является Джош Кавалло, который стал первым в истории открытым геем среди профессиональных футболистов.