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Сегодня, 20:26

Футболист «Блэкпула» Дэниелс сделал каминг-аут

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Джейк Дэниелс.
Фото ФК «Блэкпул»

Полузащитник «Блэкпула» Джейк Дэниелс сделал каминг-аут. Его заявление было опубликовано на официальном сайте клуба.

«Этот сезон был фантастическим для меня. Я дебютировал за первую команду, забил 30 голов за молодежную команду, подписал свой первый профессиональный контракт и разделил успех с товарищами по команде.

Но за пределами поля я скрывал настоящего себя и то, кто я есть на самом деле. Я всю свою жизнь знал, что я гей, и теперь я чувствую, что готов открыться и быть собой. Это шаг в неизвестность — быть одним из первых футболистов в этой стране, раскрывшим свою ориентацию», — говорится в заявлении.

Джейк отметил, что для него примером является Джош Кавалло, который стал первым в истории открытым геем среди профессиональных футболистов.

Источник: https://www.blackpoolfc.co.uk/news/2022/may/16/a-message-from-jake-daniels/
Футбол
ФК Блэкпул
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