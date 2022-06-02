«Тоттенхэм» объявил об уходе вратаря Голлини

«Тоттенхэм» на официальном сайте объявил об уходе вратаря Пьерлуиджи Голлини после завершения его аренды.

«Шпоры» арендовали 27-летнего игрока у «Аталанты» летом 2021 года, соглашение было рассчитано до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что английский клуб может подписать вратаря «Саутгемптона» Фрэйзера Форстера в роли резервного.

В минувшем сезоне Голлини сыграл за «Тоттенхэм» 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 голов.