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Сегодня, 21:11

«Тоттенхэм» объявил об уходе вратаря Голлини

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Тоттенхэм» на официальном сайте объявил об уходе вратаря Пьерлуиджи Голлини после завершения его аренды.

«Шпоры» арендовали 27-летнего игрока у «Аталанты» летом 2021 года, соглашение было рассчитано до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что английский клуб может подписать вратаря «Саутгемптона» Фрэйзера Форстера в роли резервного.

В минувшем сезоне Голлини сыграл за «Тоттенхэм» 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 голов.

Источник: https://twitter.com/SpursOfficial/status/1532392712552558592?s=20&t=Xs8CI2jtlTRC1lPlLN8Eyw

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21%

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13%

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⚽ Футбол. Лига наций A
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1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 29 6 3 99-26 93
2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
Результаты / календарь
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 2 : 1
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Эзри Конса

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