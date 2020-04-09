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АПЛ вспомнила красивый гол Билялетдинова за «Эвертон»

15:36
Динияр Билялетдинов в составе «Эвертона». Фото AFP
Динияр Билялетдинов в составе «Эвертона». Фото AFP
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Официальный Twitter-аккаунт английской премьер-лиги вспомнил, как 9 лет назад, 9 апреля 2011 года российский полузащитник Динияр Билялетдинов помог «Эвертону» обыграть «Вулверхэмптон» (0:3) в матче 32-го тура чемпионата Англии-2010/11.

Лига опубликовала у себя в Twitter обзор матча «Вулверхэмптон» — «Эвертон», в котором Билялетдинов забил красивый гол мощным ударом из-за пределов штрафной и помог своей команде одержать крупную победу в выездном матче.

Билялетдинов перешел в «Эвертон» из «Локомотива» летом 2009 года. На счету россиянина 9 голов и 12 результативных передач в 77 матчах за английскую команду. Зимой 2012 года Билялетдинов вернулся в Россию, перейдя в «Спартак».

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