Матчи АПЛ будут переносить только при четырех положительных тестах на коронавирус в клубе

АПЛ внесла ряд изменений в правила для переноса матчей из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.

По информации источника, все клубы АПЛ обязали предоставлять доказательства, что положительные тесты на коронавирус выявлены минимум у четверых членов команды. Теперь встречи будут отменять только при четырех положительных тестах в одной из команд. Данное нововведение не встретило возражений на заседании клубов премьер-лиги.

Ранее переносы осуществлялись в зависимости от количества игроков, доступных для участия в играх. Туда включались случаи заражения коронавирусом, повреждения, отъезд в национальные команды и другие обстоятельства.