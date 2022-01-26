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Сегодня, 18:00

«Вулверхэмптон» выкупил у «Лейпцига» права на корейского нападающего

Иван Шитик
Корреспондент

«Вулверхэмптон» выкупил у «Лейпцига» права на нападающего Хван Хи Чхана. С 26-летним игроком подписан контракт до 2026 года, сообщает сайт клуба.

Отметим, что об этом было объявлено 26 января — в день рождения футболиста.

Летом «волки» арендовали игрока у немецкого клуба. В АПЛ он успел провести 14 матчей, в которых забил 4 гола.

По данным СМИ, сумма выкупа составила 16 миллионов евро.

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Лейпциг
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 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
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14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
 7 : 0
15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 3
5.02 21:00
Бернли – Уотфорд
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
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Арсенал

 10 1 4
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