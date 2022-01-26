«Вулверхэмптон» выкупил у «Лейпцига» права на корейского нападающего

«Вулверхэмптон» выкупил у «Лейпцига» права на нападающего Хван Хи Чхана. С 26-летним игроком подписан контракт до 2026 года, сообщает сайт клуба.

Отметим, что об этом было объявлено 26 января — в день рождения футболиста.

Летом «волки» арендовали игрока у немецкого клуба. В АПЛ он успел провести 14 матчей, в которых забил 4 гола.

По данным СМИ, сумма выкупа составила 16 миллионов евро.