АПЛ отклонила просьбу «Эвертона» перенести матч с «Бернли»
АПЛ отказалась переносить матч «Эвертона» с «Бернли», сообщает Daily Mail.
По информации источника, в команде из Ливерпуля на данный момент шесть игроков травмированы, а пять сдали положительный тест на коронавирус.
Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес на пресс-конференции прокомментировал решение АПЛ.
«Теперь я должен понять, есть ли у меня 11 здоровых футболистов. Удивлен, что придется проводить этот матч. Нужно подождать до завтра или послезавтра, чтобы понять, кто будет доступен для выбора. Моя главная задача сейчас — набрать 11 игроков, которые смогут выйти на подходящих им позициях против «Бернли». Она непростая. У нас доступны 9 полевых футболистов и 3 вратаря», — заявил тренер.
Ранее лига уже переносила матч «Эвертона» и «Лестера», который должен был пройти 19 декабря.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10339911/Premier-League-REJECT-Evertons-request-postpone-Burnley-game-5-Covid-cases-six-injuries.html
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