АПЛ отклонила просьбу «Эвертона» перенести матч с «Бернли»

АПЛ отказалась переносить матч «Эвертона» с « », сообщает Daily Mail.

По информации источника, в команде из Ливерпуля на данный момент шесть игроков травмированы, а пять сдали положительный тест на коронавирус.

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес на пресс-конференции прокомментировал решение АПЛ.

«Теперь я должен понять, есть ли у меня 11 здоровых футболистов. Удивлен, что придется проводить этот матч. Нужно подождать до завтра или послезавтра, чтобы понять, кто будет доступен для выбора. Моя главная задача сейчас — набрать 11 игроков, которые смогут выйти на подходящих им позициях против «Бернли». Она непростая. У нас доступны 9 полевых футболистов и 3 вратаря», — заявил тренер.

Ранее лига уже переносила матч «Эвертона» и «Лестера», который должен был пройти 19 декабря.