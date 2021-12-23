Линекер высказался о словах Хендерсона, который недоволен календарем АПЛ

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер высказался о словах полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, который выразил недовольство календарем команды в АПЛ.

«Я согласен с Хендерсоном. Понимаю традицию Boxing Day и даже тура 1 января, но, конечно, нет никакой необходимости вставлять дополнительные матчи между этими датами. Да, они хорошо оплачиваются, но в конечном счете качество падает, и болельщики, которые платят, не получат должного соотношения между ценой и качеством», — написал Линекер в Twitter.

Agree with @JHenderson. Understand the tradition around Boxing Day & even New Year's day fixtures, but there's surely no need to sandwich another game between those two dates. Yes, they're well recompensed but ultimately the quality drops & paying fans won't get value for money. https://t.co/xYR7d7Plzi — Gary Lineker ? (@GaryLineker) December 22, 2021

23 декабря стало известно, что АПЛ перенесла матч 19-го тура «Ливерпуль» — «Лидс». Решение было принято после обращения «Лидса» в связи с выявленными случаями коронавируса.