Гвардиола считает, что клубы АПЛ должны устроить забастовку из-за напряженного графика

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о напряженном графике, в котором команды АПЛ играли весь год.

«Проблема в расписании в целом. Сегодня тренеры будут общаться с руководством лиги и телевещателями и решать, как поступить. Благополучие игроков должно стоять превыше всего. Мы хотим защитить игроков, нам нужны пять замен.

Нужно, чтобы игроки и тренеры могли прийти к соглашению и устроить что-то вроде забастовки. Словами проблему не решить. Нужна забастовка, чтобы привлечь внимание людей", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

После 18 туров «Манчестер Сити» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка.