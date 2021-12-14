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АПЛ объявила о запуске всеобщей базы данных для тренеров из этнических меньшинств

13:39
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АПЛ на официальном сайте объявила о запуске всеобщей базы данных для тренеров.

Цель создания всеобщей базы данных — сделать тренерские коллективы в Англии более разнообразными в плане расовой принадлежности, национальности и пола.

Планируется, что база данных даст тренерам из этнических меньшинств больше возможностей для трудоустройства в английских клубах.

База будет открыта для самостоятельной регистрации. Данные о себе смогут внести специалисты обоих полов, которые обладают лицензией УЕФА.

Дополнительная информация:

https://www.premierleague.com/news/2414222

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Карен Саркисян все материалы автора

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