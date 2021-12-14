АПЛ объявила о запуске всеобщей базы данных для тренеров из этнических меньшинств

АПЛ на официальном сайте объявила о запуске всеобщей базы данных для тренеров.

Цель создания всеобщей базы данных — сделать тренерские коллективы в Англии более разнообразными в плане расовой принадлежности, национальности и пола.

Планируется, что база данных даст тренерам из этнических меньшинств больше возможностей для трудоустройства в английских клубах.

База будет открыта для самостоятельной регистрации. Данные о себе смогут внести специалисты обоих полов, которые обладают лицензией УЕФА.