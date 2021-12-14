АПЛ объявила о запуске всеобщей базы данных для тренеров из этнических меньшинств
13:39
АПЛ на официальном сайте объявила о запуске всеобщей базы данных для тренеров.
Цель создания всеобщей базы данных — сделать тренерские коллективы в Англии более разнообразными в плане расовой принадлежности, национальности и пола.
Планируется, что база данных даст тренерам из этнических меньшинств больше возможностей для трудоустройства в английских клубах.
База будет открыта для самостоятельной регистрации. Данные о себе смогут внести специалисты обоих полов, которые обладают лицензией УЕФА.
Дополнительная информация:
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю