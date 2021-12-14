Матч «Брентфорд» — «МЮ» перенесен из-за вспышки коронавируса в команде Рангника
Руководство АПЛ сообщило о переносе матча 17-го тура между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед».
Такое решение было принято из-за вспышки коронавируса в «МЮ». Клуб обратился с просьбой о переносе матча, после чего совет АПЛ принял решение отложить встречу на основании рекомендаций медицинских консультантов.
Ранее «Манчестер Юнайтед» подтвердил, что в клубе случилась вспышка коронавируса, однако точное число заразившихся не уточняется. Все заболевшие помещены на карантин. Клуб отменил все активности в ближайшие 24 часа.
Матч «Брентфорд» — «МЮ» должен был пройти 14 декабря и начаться в 22:30 мск.
Дополнительная информация:
https://www.manutd.com/en/news/detail/man-utd-confirm-postponement-of-premier-league-game-with-brentford-on-14-december?utm_campaign=ManUtd&utm_medium=post&utm_source=twitter
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