Руководство АПЛ сообщило о переносе матча 17-го тура между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед».

Такое решение было принято из-за вспышки коронавируса в «МЮ». Клуб обратился с просьбой о переносе матча, после чего с овет АПЛ принял решение отложить встречу на основании рекомендаций медицинских консультантов.

Ранее «Манчестер Юнайтед» подтвердил, что в клубе случилась вспышка коронавируса, однако точное число заразившихся не уточняется. Все заболевшие помещены на карантин. Клуб отменил все активности в ближайшие 24 часа.

Матч «Брентфорд» — «МЮ» должен был пройти 14 декабря и начаться в 22:30 мск.