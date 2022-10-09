Антони — первый игрок в истории «Манчестер Юнайтед», кто забил в трех стартовых матчах в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони отметился голом в ворота «Эвертона» в матче 10-го тура. Бразилец сравнял счет в матче — 1:1.

Таким образом, Антони стал первым игроком в истории «МЮ», кто забивал в первых трех матчах за клуб в АПЛ.

Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в это межсезонье за 95 миллионов евро.