Английский клуб уволил тренера за игру на тотализаторе

«Уимблдон» принял решение уволить главного тренера Уолли Даунса за игру на тотализаторе. 58-летний специалист был отстранен Футбольной ассоциацией Англии на четыре недели. Он признан виновным в том, что сделал пять ставок на матчи в период с 30 ноября 2013 по 30 января 2014, а также три ставки в период с 16 марта по 12 июля 2019 года.

Помимо дисквалификации, Даунс заплатит штраф в размере 3 тысяч фунтов. Его дисквалификация истекает 14 ноября.

Футбольная ассоциация Англии запрещает делать ставки всем футболистам и тренерам, в том числе на матчи других турниров.